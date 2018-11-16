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Словаччина - Україна: де дивитися матч

Новини » Спорт    16.11.2018 - 15:02
Словаччина - Україна: де дивитися матч
Фото: Словаччина - Україна (facebook.com/sfzofficial)

Де і коли почнеться заключний поєдинок групи Ліги націй

Збірна України зіграє на виїзді зі Словаччиною в рамках заключного матчу групи Ліги націй. Трансляція гри розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися поєдинок можна на ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цій зустрічі на боці господарів поля.

16 листопада 21:45
Трнава, арена імені Антона Малатинського

 

Заключний матч групового турніру Ліги націй між збірними Словаччини та України відбудеться 16 листопада в місті Трнава. Побачити поєдинок в прямому ефірі можна на загальнонаціональному каналі "Україна". 

Крім того, зустріч покаже спеціалізований канал "Футбол 1", де о 21:00 та одразу після завершення поєдинку в ефір вийде програма "Головна команда", ведучі та експерти якої проаналізують головні моменти протистояння.

Нагадаємо, визначилася бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі Ліги націй між збірними Словаччини та України.

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Новини України Збірна Українионлайн-трансляцияСловаччинаонлайнгрупповой раундЛіга націй
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