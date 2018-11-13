Определилась бригада арбитров на матч Лиги наций Словакия - Украина

Фото: игроки сборной Украины (twitter.com/FFUKRAINE)

На поединке будут работать судьи из Черногории

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги наций между сборными Словакии и Украины, запланированном на 16 ноября в Трнаве. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Никола Дабанович из Черногории. Международные матчи менеджер по работе с клиентами из Подгорицы судит с 2009 года. С украинцами встречался совсем недавно: "Ворскла" - "Спортинг" (2018, 1:2).

Помогать Дабановичу будут его соотечественники: Милутин Джукич, Александр Джиканович, Милован Милашич, Милош Бошкович и Владан Тодорович. Наблюдатель УЕФА: Конрад Плаутц (Австрия). Делегат УЕФА: Ариэль Кеннет Шейман (Израиль).