Словакия - Украина: онлайн трансляция

Словакия - Украина

РБК-Украина проведет трансляцию последней встречи группового турнира Лиги наций

Словакия - Украина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть поединок можно по Футбол 1. Сборная Украины на выезде проведет заключительную встречу группового турнира Лиги наций против команды Словакии. В первой игре между соперниками победу во Львове праздновали подопечные Шевченко (1:0). По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

16 ноября 21:45

Трнава, арена имени Антона Малатинского

Сборная Украины уже обеспечили себе первое место в группе и вышла в лигу А. Кроме того, беспроигрышная серия команды Андрея Шевченко уже равна девяти поединкам. Поэтому наставник принял решение вызвать на сбор много молодежи, что красноречиво говорит о его целях на предстоящие поединки.

На кону в сборной Словакии не только турнирное значение, но еще и еще возможность напоследок "хлопнуть дверью". Команда не набрала пока ни одного очка, проиграв первые два матча на турнире. Отрыв от чехов составляет три балла, и решающий матч группы будет именно с ними.