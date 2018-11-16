ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Словакия - Украина: онлайн трансляция

Новости » Спорт    16.11.2018 - 09:09
Словакия - Украина: онлайн трансляция
Словакия - Украина

РБК-Украина проведет трансляцию последней встречи группового турнира Лиги наций

Словакия - Украина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть поединок можно по Футбол 1. Сборная Украины на выезде проведет заключительную встречу группового турнира Лиги наций против команды Словакии. В первой игре между соперниками победу во Львове праздновали подопечные Шевченко (1:0). По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

16 ноября 21:45
Трнава, арена имени Антона Малатинского

 

Сборная Украины уже обеспечили себе первое место в группе и вышла в лигу А. Кроме того, беспроигрышная серия команды Андрея Шевченко уже равна девяти поединкам. Поэтому наставник принял решение вызвать на сбор много молодежи, что красноречиво говорит о его целях на предстоящие поединки. 

На кону в сборной Словакии не только турнирное значение, но еще и еще возможность напоследок "хлопнуть дверью". Команда не набрала пока ни одного очка, проиграв первые два матча на турнире. Отрыв от чехов составляет три балла, и решающий матч группы будет именно с ними.

Сборная Украины вылетела на матч Лиги наций против Словакии Определилась бригада арбитров на матч Лиги наций Словакия - Украина
Новости Украины Сборная Украиныонлайн-трансляцияСловакияонлайнгрупповой раундЛига нацийФутбол онлайн
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь