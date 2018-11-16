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Словаччина - Україна: онлайн трансляція

Новини » Спорт    16.11.2018 - 09:09
Словаччина - Україна: онлайн трансляція
Словаччина - Україна

РБК-Україна проведе трансляцію останньої зустрічі групового турніру Ліги націй

Словаччина - Україна. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися поєдинок можна по Футбол 1. Збірна України на виїзді проведе заключну зустріч групового турніру Ліги націй проти команди Словаччини. У першій грі між суперниками перемогу у Львові святкували підопічні Шевченка (1:0). На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці господарів поля.

16 листопада 21:45
Трнава, арена імені Антона Малатинського

 

Збірна України вже забезпечили собі перше місце в групі і вийшла в лігу А. Крім того, безпрограшна серія команди Андрія Шевченка вже дорівнює дев'яти поєдинків. Тому наставник прийняв рішення викликати на збір багато молоді, що красномовно говорить про його цілі на майбутні поєдинки.

На кону у збірної словаччини не тільки турнірне значення, але ще і ще можливість наостанок "грюкнути дверима". Команда не набрала поки жодного очка, програвши перші два матчі на турнірі. Відрив від чехів становить три бали, і вирішальний матч групи буде саме з ними. 

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