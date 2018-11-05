На ноябрьские матчи сборной Украины вызовем новых молодых игроков, - Шевченко

Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Наставник "сине-желтых" отметил, что 2019 год будет очень напряженным

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах команды на ноябрьский сбор. Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол".

"Ряд новых игроков будет вызван, хочу посмотреть. Потому что сейчас две такие игры, которые позволяют где-то рисковать, на нас не давит результат. Мы едем в Словакию, будем играть против хорошей команды. Турция - тоже очень хорошая команда. Думаю, будем вызывать новых молодых футболистов, давать им шанс.

Второго числа (декабря - ред.) будем знать наших соперников уже, после этого будем понимать, в какой мы группе, какие соперники. Будем сеянными - это уже преимущество. У нас будет одна сильная команда, а там посмотрим дальше. Следующий год - очень напряженный", - сказал Шевченко.

16 ноября национальная команда Украины по футболу встретится со Словакией в Лиге наций, 20 ноября проведет товарищеский против Турции.

Напомним, товарищеский матч Украина - Турция могут перенести из Днепра.