Словакия приняла на реабилитацию более 50 украинских военных за год

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Во время встречи с президентом Словакии Порошенко поблагодарил за помощь в реабилитации раненых военных

Словакия приняла на лечение и реабилитацию более полусотни украинских военнослужащих, которые получили ранения в ходе выполнения боевых задач. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Словакии Андреем Киской, передает РБК-Украина.

Такое количество раненых военных из Украины приняли в медицинских учреждениях Словакии от начала 2018 года.

"Спасибо президента Словацкой Республики Андрей Киска и словацкой стороне за реабилитацию на территории Словакии 52-х раненых украинских военных в этом году", - сказал Порошенко.

Отметим, сегодня, 23 ноября, Верховная рада поддержала решение президента о повышение выплат украинским военнослужащим. Денежное обеспечение военных в Украине вырастет уже с начала 2019 года.

Отметим, Рада сегодня, 23 ноября, поддержала во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Бюджет-2019 отвечает запросам на социальную защиту, оборону и дальнейшее внедрение реформ. В частности, на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен.