Словаччина прийняла на реабілітацію понад 50 українських військових за рік

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Під час зустрічі із президентом Словаччини Порошенко подякував за допомогу в реабілітації поранених військових

Словаччина прийняла на лікування та реабілітацію понад півсотні українських військовослужбовців, які отримали поранення у ході виконання бойових завдань. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає РБК-Україна.

Таку кількість поранених військових із України прийняли у медичних установах Словаччини від початку 2018 року.

"Дякую президенту Словацької Республіки Андрей Кіска та словацькій стороні за реабілітацію на території Словаччини 52-х поранених українських військових у цьому році", - сказав Порошенко.

Зазначимо, сьогодні, 23 листопада, Верховна рада підтримала рішення президента про підвищення виплат українським військовослужбовцям. Грошове забезпечення військових в Україні зросте уже з початку 2019 року.

Зазначимо, Рада сьогодні, 23 листопада, підтримала в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Бюджет-2019 відповідає запитам на соціальний захист, оборону та подальше впровадження реформ. Зокрема, на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень.