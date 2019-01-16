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Лайчак встретился с наблюдателями миссии ОБСЕ на Донбассе

Новости » Политика    16.01.2019 - 15:15
Лайчак встретился с наблюдателями миссии ОБСЕ на Донбассе
Фото: Мирослав Лайчак на Донбассе (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак посетил Северодонецк

Министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в рамках визита на Донбасс провел встречу с наблюдателями миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Лайчака в Тwitter.

Лайчак отметил, что призвал наблюдателей миссии ОБСЕ продолжать работу на Донбассе.

"Этим утром я видел миссию ОБСЕ в действии. И у меня была возможность встретиться с наблюдателями в Северодонецке, выслушать их проблемы и призвать их продолжать свою хорошую и важную работу", - написал он.

Лайчак встретился с наблюдателями миссии ОБСЕ на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетили пункт пропуска "Станица Луганская". Климкин считает визит Лайчака на Донбасс важным сигнал поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.

Отметим, ранее Лайчак заявилял, что пути мирного разрешения ситуации на временно оккупированном Донбассе, вопрос аннексированного Россией Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как писало РБК-Украина, Киев стал одной из первых европейских столиц, куда Лайчак приехал в качестве сопредседателя ОБСЕ.

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