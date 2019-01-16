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Послы ЕС согласовали санкции против четырех офицеров ГРУ

Новости » Политика    16.01.2019 - 15:05
Послы ЕС согласовали санкции против четырех офицеров ГРУ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Евросоюз одобрит введение санкций 21 января

Послы Европейского союза согласовали введение санкций против четырех офицеров российской разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, Европейский союз одобрит введение санкций 21 января 2019 года.

"Сегодня послы ЕС договорились о санкциях против четырех офицеров ГРУ, в том числе в отношении двух "туристов" из Солсбери. Пять человек из Сирии также будут в санкционном списке. Санкции будут одобрены ЕС в понедельник и будут первыми в рамках нового режима санкций в отношении химического оружия", - написал он.

Послы ЕС согласовали санкции против четырех офицеров ГРУ

Напомним, ранее l9 декабря Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. В частности, США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. В списки также попали хакеры из российской военной разведки.

Добавим, что 14 января Организация по запрещению химического оружия согласилась с предложением Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и Канады включить в список опасных веществ "Новичок", который был использован при покушении на Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года. 

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