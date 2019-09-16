Словакия поддерживает продление санкций против России. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Россия должна выполнять минские договоренности. Она также приветствует обмен пленными между Украиной и РФ.

"Каждое решение конфликта, оно должно основываться на принципах международного права и должно принимать во внимание суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма. Поэтому Словакия, в соответствии с позицией Европейского Союза, поддерживает продолжение санкций против России, пока не выполнятся минские соглашения и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала она.

Кроме того, на пресс-конференции Зеленский заявил, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил. Он возложил большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на шаги по существенному прогрессу для достижения мира на Донбассе.

Напомним, Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении Российской Федерации.