Словакия побила антирекорд по заболеваемости COVID

На прошлой неделе в Словакии показатели заболеваемости превышали 10 тысяч. Это был самый высокий уровень инфицирования в стране, где проживает 5,4 млн человек.

На сегодняшний день в больницах страны находятся 3 404 пациента с COVID-19, из них 630 - в палатах интенсивной терапии, 302 нуждаются в кислороде. Более 82% из них не были привиты или привиты только одной дозой.

Всего за минувшие сутки от коронавируса умерли 90 пациентов.

Прививки от COVID в Словакии получили 46% взрослого населения. Уровень вакцинации в стране гораздо ниже, чем в большинстве других стран ЕС. Но при этом еще ниже уровень вакцинации в Болгарии и Румынии.