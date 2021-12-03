UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Словакия побила антирекорд по заболеваемости COVID

Автор: Иванна Шовкун

За четверг, 2 декабря, в Словакии зарегистрировали 15 278 новых случаев заболевания коронавирусом. Так страна побила новый антирекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

На прошлой неделе в Словакии показатели заболеваемости превышали 10 тысяч. Это был самый высокий уровень инфицирования в стране, где проживает 5,4 млн человек.

На сегодняшний день в больницах страны находятся 3 404 пациента с COVID-19, из них 630 - в палатах интенсивной терапии, 302 нуждаются в кислороде. Более 82% из них не были привиты или привиты только одной дозой.

Всего за минувшие сутки от коронавируса умерли 90 пациентов.

Прививки от COVID в Словакии получили 46% взрослого населения. Уровень вакцинации в стране гораздо ниже, чем в большинстве других стран ЕС. Но при этом еще ниже уровень вакцинации в Болгарии и Румынии.

Напомним, в мире с каждым днем растет уровень вакцинации от коронавируса. Но есть страны, которые вообще не вакцинировались.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВакцинация