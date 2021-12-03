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Словаччина побила антирекорд із захворюваності COVID

Автор: Іванна Шовкун

За четвер, 2 грудня, у Словаччині зареєстрували 15 278 нових випадків захворювання на коронавірус. Так країна побила новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Минулого тижня у Словаччині показники захворюваності перевищували 10 тисяч. Це був найвищий рівень інфікування в країні, де проживає 5,4 млн осіб.

На сьогоднішній день у лікарнях країни знаходяться 3 404 пацієнти з COVID-19, з них 630 - у палатах інтенсивної терапії, 302 потребують кисню. Більше 82% з них не були щеплені або щеплені лише однією дозою.

Усього за минулу добу від коронавірусу померло 90 пацієнтів.

Щеплення від COVID у Словаччині отримали 46% дорослого населення. Рівень вакцинації в країні набагато нижчий, ніж у більшості інших країн ЄС. Але при цьому ще нижчий рівень вакцинації у Болгарії та Румунії.

Нагадаємо, у світі з кожним днем зростає рівень вакцинації від коронавірусу. Але є країни, котрі взагалі не вакцинувалися.

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