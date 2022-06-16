Словаччина передала Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для "Градів"
Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя в Twitter.
Україна отримала від Словаччини чотири військові вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. За словами міністра, техніка вже знаходяться на озброєнні українських захисників.
Крім того, Словаччина направила тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".
"Весь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії", - написав Надь.
Нагадаємо, вчора в Брюсселі пройшла третя зустріч у форматі "Рамштайн" з оборонної підтримки України.
Пізніше стало відомо, що США надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.
Також Німеччина пообіцяла передати три РСЗВ Mars, Польща та Нідерланди - артилерію, а Канада - замінні стволи для підтримки дальності і точності.
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