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Словаччина передала Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для "Градів"

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Україна, Четвер 16 червня 2022 13:14
Словаччина передала Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для "Градів" Фото: Словаччина передавала Україні вертольоти після зустрічі "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Надя в Twitter.

Україна отримала від Словаччини чотири військові вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. За словами міністра, техніка вже знаходяться на озброєнні українських захисників.

Крім того, Словаччина направила тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".

"Весь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії", - написав Надь.

Нагадаємо, вчора в Брюсселі пройшла третя зустріч у форматі "Рамштайн" з оборонної підтримки України.

Пізніше стало відомо, що США надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Також Німеччина пообіцяла передати три РСЗВ Mars, Польща та Нідерланди - артилерію, а Канада - замінні стволи для підтримки дальності і точності.

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Словаччина РСЗО Військова допомога
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