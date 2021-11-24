Словакия объявит локдаун на две недели

Министр экономики страны Ричард Сулик заявил, что карантинные ограничения также будут распространяться и на вакцинированных.

По его словам, в Словакии будут работать только объекты первой необходимости с необходимыми товарами, среди которых, например, пищевые продукты и лекарственные средства. Учебные заведения продолжат работу.

"У нас обязательное посещение школы и дети будут получать образование", - заявил Сулик.

В то же время в стране ввели обязательное самотестирование на антиген для невакцинированных лиц, которые не работают дистанционно. Тестирование придется проходить в присутствии уполномоченных лиц, которые будут назначены работодателем.

"Мы будем использовать торговую сеть аптек, тесты будут доступны", - добавил министр.