RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Словаччина оголосить локдаун на два тижні

Автор: Сергій Пишкін

Уряд Словаччини схвалив запровадження більш суворих заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. В країні оголосять двотижневу ізоляцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Словацьке радіо.

Міністр економіки країни Річард Сулік заявив, що карантинні обмеження також поширюватимуться й на вакцинованих.

За його словами, в Словаччині працюватимуть лише об'єкти першої необхідності з необхідними товарами, серед яких, наприклад, харчові продукти та лікарські засоби. Навчальні заклади продовжать роботу.

"У нас обов'язкове відвідування школи і діти отримуватимуть освіту", - заявив Сулік.

Водночас в країні ввели обов’язкове самотестування на антиген для невакцинованих осіб, які не працюють дистанційно. Тестування доведеться проходити у присутності уповноважених осіб, які будуть призначені роботодавцем.

"Ми використовуватимемо торгову мережу аптек, тести будуть доступні", - додав міністр.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловаччинаКарантинКоронавірусВакцинаціяЛокдаун