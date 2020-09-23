Словакия и Литва отреагировали на инаугурацию Лукашенко: фарс и нелегитимность

Словакия и Литва не признали Александра Лукашенко официальным президентом Беларуси. Проведение инаугурации в странах назвали нелегитимным.

Об этом сообщили министры иностранных дел Словакии и Литвы Иван Корчок и Линас Линкевичус в Twitter.

По словам Корчока, Лукашенко не имеет легитимности руководить Беларусью.

"Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия стоит с гражданами Беларуси", - написал Корчок.

Линкевичус в свою очередь заявил, что Лукашенко не перестал быть бывшим президентом в связи с инаугурацией.

"Такой фарс. Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал глава МИД Литвы.

Напомним, сегодня в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось. В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

В итоге в Минске начались стихийные акции протеста. Люди стали организовывать цепи солидарности. К протестам присоединились студенты. В 18:00 ожидается массовый сбор демонстрантов на центральных площадях белорусских городов.