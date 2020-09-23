Словаччина і Литва відреагували на інавгурацію Лукашенка: фарс і нелегітимність

Словаччина і Литва не визнали Олександра Лукашенка офіційним президентом Білорусі. Проведення інавгурації в країнах назвали нелегітимним.

Про це повідомили міністри закордонних справ Словаччини і Литви Іван Корчок і Лінас Лінкевічус в Twitter.

За словами Корчока, Лукашенко не має легітимності керувати Білоруссю.

"Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина варто з громадянами Білорусі", - написав Корчок.

Лінкевічус у свою чергу заявив, що Лукашенко не перестав бути колишнім президентом у зв'язку з інавгурацією.

"Такий фарс. Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його незаконність - факт з усіма витікаючими звідси наслідками", - написав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбулася інавгурація Лукашенка. При цьому про неї заздалегідь не повідомлялося. В ході інавгурації Лукашенко заявив, що у Білорусі не відбулася "кольорова революція".

У підсумку в Мінську почалися стихійні акції протесту. Люди стали організовувати ланцюги солідарності. До протестів приєдналися студенти. В 18:00 очікується масовий збір демонстрантів на центральних площах білоруських міст.