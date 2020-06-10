Словакия изменила правила пропуска из Украины

Словакия изменила порядок въезда иностранцев на территорию страны из Украины. Новые правила пропуска начали действовать с 8 утра 10 июня.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что пропускать будут лиц с постоянным или временным разрешением на проживание в Словакии, и тех, кому выдали разрешение на въезд в компетентном министерстве, при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позже, чем за 96 часов до момента въезда, и переведен на словацкий, чешский, английский или немецкий язык.

В этом случае граждане освобождаются от обязательной обсервации при использовании мобильного приложения "Smart karanténa" ("Умный карантин"). При этом лица должны соблюдать домашнюю самоизоляцию и в течении 5 дней пройти лабораторный анализ на коронавирус.

Транзитный проезд через Словакию разрешен при соблюдении следующих условий:

транзит граждан стран Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются;

транзит граждан третьих стран в государства ЕС, в которых они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках, сделанном не позже чем за 96 часов до въезда.

В обоих случаях транзитная поездка не должна превышать 8 часов.

В ГПСУ отметили, что на границе со Словакией сейчас работают три пункта пропуска:

"Ужгород - Вишне Немецкое" (для автомобильного сообщения);

"Малый Березный - Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения)

"Малые Селменцы - Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).

Ранее РБК-Украина писало, что с 10 июня Словакия открыла границы для туристов из 16 стран, Украины в списке нет.

Также сообщалось, что с 1 июня Словакия и Молдова открыли дополнительные пункты пропуска с Украиной.