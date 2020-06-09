Словакия открывает границы для туристов из 16 стран, но не для Украины

Фото: аэропорт (flickr)

Правительство также отменило обязательный карантин для туристов из "безопасных" стран

Правительство Словакии приняло решение разрешить въезд в страну для туристов из 16 европейских стран. Однако пока для украинских туристов въезд в страну запрещен.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что с 10 июня граница будет открыта для туристов из Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словении, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

На прошлой неделе правительство также разрешило въезд в страну жителям Чехии, Австрии и Венгрии.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что обязательный карантин по прибытию в стране будет отменен для стран из "безопасного" списка.

"Мы переходим от запретов к личной ответственности", - заявил премьер.

Напомним, с 15 июня Швейцария открывает границы для туристов.

Кроме того, с 1 июля Украина и Греция возобновляют авиасообщение с одним условием.

Добавим, что с 15 июня в Украине начнут осуществлять международные рейсы.

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Автор: Лера Полищук