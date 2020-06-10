Словаччина змінила правила пропуску з України

Словаччина змінила порядок в'їзду іноземців на територію країни з України. Нові правила пропуску почали діяти з 8 ранку 10 червня.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Наголошується, що пропускати будуть осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання в Словаччині, і тих, кому видали дозвіл на в'їзд в компетентному міністерстві, при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 96 годин до моменту в'їзду, і переведений на словацька, чеська, англійська або німецька мова.

У цьому разі громадяни звільняються від обов'язкового обсервації при використанні мобільного додатку "Smart karanténa" ("Розумний карантин"). При цьому особи повинні дотримуватися домашню самоізоляцію і на протязі 5 днів пройти лабораторний аналіз на коронавірус.

Транзитний проїзд через Словаччину дозволяється при дотриманні наступних умов:

транзит громадян країн Євросоюзу і їх сімей при поверненні в країну ЄС, громадянами якої вони є;

транзит громадян третіх країн в держави ЄС, в яких вони мають постійний або тимчасовий вид на проживання. При в'їзді на територію Словаччини вони повинні пред'явити негативна ПЛР-тест на COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами, зроблену не пізніше ніж за 96 годин до в'їзду.

В обох випадках транзитна поїздка не повинна перевищувати 8 годин.

У ДПСУ зазначили, що на кордоні зі Словаччиною зараз працюють три пункти пропуску:

"Ужгород - Вишнє Німецьке" (для автомобільного сполучення);

"Малий Березний - Убля" (для автомобільного та пішохідного сполучення)

"Малі Селменці - Вельке Слеменце" (для пішохідного сполучення).

Раніше РБК-Україна писало, що з 10 червня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн, України у списку немає.

Також повідомлялося, що з 1 червня Словаччина і Молдова відкрили додаткові пункти пропуску з Україною.