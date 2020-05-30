Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия пока нет

Появился перечень КПП, которые готовят к открытию с 1 июня
C 1 июня 2020 года дополнительные контрольные пункты пропуска на границе с Украиной открывают Словакия и Молдова. Венгрия аналогичное решение пока откладывает.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
Сообщается, что украинские пограничники направили письма Молдове и сопредельным странам ЕС о готовности возобновить пропуск на границе.
В ответе Словакии значится, что с 1 июня планируется возобновление работы следующих пунктов пропуска:
Пограничная полиция Молдовы сообщила, что с 1 июня возобновляет работу автомобильных пунктов пропуска:
В то же время Венгрия ранее рассматривала вопрос возобновления работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Дзвинково" и "Косино"), но заявила, что этот вопрос откладывается.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство готовится снять карантинные ограничения на въезд иностранцев.
Отметим, с 29 мая Украина открыла дополнительные 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами ЕС, однако полноценная их работа зависит от решений сопредельных стран.
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Автор: РБК-Украина