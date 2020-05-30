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Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия пока нет

Новости » Общество     30.05.2020 - 17:22
Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия пока нет
Фото: соседние страны открывают границу с Украиной (dpsu.gov.ua)

Появился перечень КПП, которые готовят к открытию с 1 июня

C 1 июня 2020 года дополнительные контрольные пункты пропуска на границе с Украиной открывают Словакия и Молдова. Венгрия аналогичное решение пока откладывает.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что украинские пограничники направили письма Молдове и сопредельным странам ЕС о готовности возобновить пропуск на границе.

В ответе Словакии значится, что с 1 июня планируется возобновление работы следующих пунктов пропуска:

  • "Вишне Немецке" (с украинской стороны - "Ужгород") - для легкового и грузового автомобильного сообщения;
  • "Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный") в полном объеме;
  • "Вельке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Селменцы") в полном объеме с 08:00 до 20:00.

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что с 1 июня возобновляет работу автомобильных пунктов пропуска:

  • "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга");
  • "Мирное" (с украинской стороны - "Табаки");
  • "Бричень" (с украинской стороны - "Россошаны").

В то же время Венгрия ранее рассматривала вопрос возобновления работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Дзвинково" и "Косино"), но заявила, что этот вопрос откладывается.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство готовится снять карантинные ограничения на въезд иностранцев.

Отметим, с 29 мая Украина открыла дополнительные 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами ЕС, однако полноценная их работа зависит от решений сопредельных стран.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ВенгрияСловакияМолдоваграница
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