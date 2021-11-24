Словакия готовится к локдауну из-за всплеска COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В стране с населением 5,5 миллиона человек наблюдается самый высокий рост инфицирования коронавирусом на душу населения в мире. Европа снова становится эпицентром пандемии COVID-19", - пишет издание.

Сегодня словацкое правительство обсудит вопрос о введении вынужденного локдауна. Министр обороны Ярослав Над уже заявил, что альтернативного решения по борьбе с распространением вируса нет.