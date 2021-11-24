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Словакия готовится к локдауну из-за всплеска COVID-19

Автор: РБК-Украина

В Словакии врачи фиксируют максимальный всплеск заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает вопрос о введении локдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В стране с населением 5,5 миллиона человек наблюдается самый высокий рост инфицирования коронавирусом на душу населения в мире. Европа снова становится эпицентром пандемии COVID-19", - пишет издание.

Сегодня словацкое правительство обсудит вопрос о введении вынужденного локдауна. Министр обороны Ярослав Над уже заявил, что альтернативного решения по борьбе с распространением вируса нет.

Напомним, с 22 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Австрии ввели локдаун, который продлится 20 дней. Через 10 дней после объявления локдауна будет проведена повторная оценка вероятности досрочного выхода из него.

Также с 22 ноября начался локдаун для жителей Чехии, которые не привились от COVID-19 и не переболели данным заболеванием. Такое решение было принято властями страны из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса и стремительно возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Чехии.

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