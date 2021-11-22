В Чехии и Словакии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

С 22 ноября вводится локдаун для жителей Чехии, которые не привились от COVID-19 и не переболели данным заболеванием. Словакия также вводит ограничения для непривитых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такое решение было принято властями страны из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса и стремительно возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Чехии.

Как сообщил и.о. премьер-министра республики Андрей Бабиш, в рестораны, музеи, предприятия оказания услуг и другие общественные места с 22 ноября будут иметь доступ только привитые или переболевшие COVID-19.

Как ожидается, локдаун продлится до конца февраля 2022 года. Одновременно в школах республики будет проводиться регулярное тестирование учащихся на коронавирус. Предприятия и компании также будут обязаны проводить тесты сотрудников, отказывающихся от иммунизации. Затраты на это будут покрываться бюджетными средствами.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, объясняя решение властей, заявил, что локдаун необходимо ввести, чтобы уменьшить нагрузку на словацкое здравоохранение, так как число госпитализированных стремительно растет.

"Тот, кто не получил прививку, не сможет посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Для них станут закрыты все общественные мероприятия", - заявил он.

Хегер призвал жителей пятимиллионной Словакии привиться от коронавируса.

"Ковид приходит к тем, кто отказался от вакцинации. Поэтому мы вводим локдаун для непривитых", - отметил политик.