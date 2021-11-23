Австрия изменила условия въезда в страну: новые правила
Фото: Австрия изменила условия въезда в страну (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Начиная с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Страна обновила правила въезда.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
Начиная с 22 ноября, в связи с общегосударственным локдауном, в Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:
- посещение родственников;
- лечение;
- семейные обстоятельства;
- служебные поездки;
- свадьба;
- похороны.
В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:
- сертификат о полной вакцинации (при условии, если последняя вакцина была сделана более чем за 14 дней до поездки);
- подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).
Вакцинированные пассажиры для въезда в страну должны:
- иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем на 72 часа до въезда. По прибытии - обязательный 10-дневный карантин.
- зарегистрироваться для путешествия на Pre-Travel-Clearance не ранее чем за 72 часа до въезда.
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест, в то же время они освобождены от обязательного карантина по прибытии.