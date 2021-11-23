Австрия изменила условия въезда в страну: новые правила

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Начиная с 22 ноября, в связи с общегосударственным локдауном, в Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:

посещение родственников;

лечение;

семейные обстоятельства;

служебные поездки;

свадьба;

похороны.

В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:

сертификат о полной вакцинации (при условии, если последняя вакцина была сделана более чем за 14 дней до поездки);

подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).

Вакцинированные пассажиры для въезда в страну должны:

иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем на 72 часа до въезда. По прибытии - обязательный 10-дневный карантин.

зарегистрироваться для путешествия на Pre-Travel-Clearance не ранее чем за 72 часа до въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест, в то же время они освобождены от обязательного карантина по прибытии.