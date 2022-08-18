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Словакия будет поставлять Украине оружие, несмотря на сопротивление РФ, - министр обороны

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Словакии не будет прекращать военную поддержку Украины, несмотря на все усилия России повлиять на общественное мнение в стране.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Глава оборонного ведомства уверен, что снижение поддержки словаками инициативы по передаче Украине оружия связано с активностью в его стране российской пропаганды.

"Русская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить настроения населения, чтобы остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине, но правительство, безусловно, решило продолжать этот процесс, потому что нам нужно помогать украинцам", – подчеркнул он.

Согласно исследованиям аналитического центра GLOBSEC, лишь половина словаков поддерживают инициативу по продаже Братиславой своего парка истребителей Украины. В то же время, 62% респондентов воспринимают Россию как угрозу, а 37% по-прежнему считают Москву одним из важнейших стратегических партнеров Словакии.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей Миг-29 украинской стороне.

После чего правительство Чехии приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии, что могло бы ускорить передачу МиГ-29 Украине.

Также мы писали, что Украина получила первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, которые ранее обещала передать Словакия.

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