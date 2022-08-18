Словаччина постачатиме Україні зброю, незважаючи на опір РФ, - міністр оборони

Уряд Словаччини не припинятиме військову підтримку України, попри всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.
Про це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.
Глава оборонного відомства впевнений, що зниження підтримки словаками ініціативи з передачі Україні зброї пов'язане з активністю в його країні російської пропаганди.
"Російська пропаганда робить все можливе, щоб змінити настрої населення, щоб зупинити або заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні, але уряд, безумовно, вирішив продовжувати цей процес, тому що нам потрібно допомагати українцям", – підкреслив він.
Згідно з дослідженнями аналітичного центру GLOBSEC, лише половина словаків підтримують ініціативу з продажу Братиславою свого парку винищувачів України. Водночас, 62% респондентів сприймають Росію як загрозу, а 37% як і раніше вважають Москву одним з найважливіших стратегічних партнерів Словаччини.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.
Після чого уряд Чехії прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини, що могло б прискорити передачу Міг-29 Україні.
Також ми писали, що Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.
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