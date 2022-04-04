Словакия не будет платить за газ России рублями. Останется единой с ЕС

Словакия будет действовать против требований России касаемо оплаты газа в рублях. Страна поддержит унисон Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейская комиссия заявила, что компании, чьи контракты на поставку газа предусматривают оплату в евро или же долларах - не должны выполнять указания Кремля.

"В этой ситуации единство является ключевым фактором, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и оплате в евро", - написал Хегер.