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Словакия не будет платить за газ России рублями. Останется единой с ЕС

Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Гегер (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Словакия будет действовать против требований России касаемо оплаты газа в рублях. Страна поддержит унисон Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия заявила, что компании, чьи контракты на поставку газа предусматривают оплату в евро или же долларах - не должны выполнять указания Кремля.

"В этой ситуации единство является ключевым фактором, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и оплате в евро", - написал Хегер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр экономики Словакии Рихард Сулик допустил оплату газа России рублями.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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