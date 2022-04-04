Словаччина не платитиме за газ Росії рублями. Залишиться єдиною з ЄС

Європейська комісія заявила, що компанії, чиї контракти на постачання газу передбачають оплату в євро або ж доларах - не повинні виконувати вказівки Кремля.

"У цій ситуації єдність є ключовим фактором, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та оплаті в євро", - написав Хегер.