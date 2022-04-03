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Словакия готова платить за российский газ рублями

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Братислава, Воскресенье 03 апреля 2022 15:59
Словакия готова платить за российский газ рублями Фото: Рихард Сулик (в центре) (facebook.com/RichardSulik)
Автор: Антон Федорцив

Министр экономики Словакии Рихард Сулик предположил возможность расчета за газ из России в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.sk.

В эфире словацкого телевидения министр заявил о готовности к изменению условий контракта на поставку голубого топлива из РФ. "Если России ставит условие расчета за поставку газа в рублях – нужно платить в рублях", – сказал Сулик.

Министр экономики добавил, что остановить экспорт российского газа в Словакию невозможно. Россия обеспечивает 85% газовых потребностей страны. По словам Сулика, словацкие власти "будут придерживаться прагматичной позиции" в этом вопросе.

Ранее "Большая семерка" отказалась платить рублями за российский газ. В свою очередь ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро.

К слову, глава МИД Кулеба назвал единственный способ остановить войну РФ против Украины.

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