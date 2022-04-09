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Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС, - премьер

Новина українською →
Братислава, Суббота 09 апреля 2022 15:46
Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС, - премьер Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Словакия будет настаивать на том, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата и вступила в Европейский союз. Братислава готова предоставить свою команду реформаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание topky.sk.

По словам словацкого премьера Эдуарда Хегера, Словакия также готова Украине с ремонтом военной техники, а также с экспортом пшеницы по железной дороге.

"Мы также обсудили видение лучшего будущего. Я благодарю (словацкий политолог, - ред.) Александра Дулеба, который является главным идеологом программы, которую мы представили украинцам в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", - отметил он.

Отметим, программа лучшего будущего - это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла на пути к членству в ЕС.

"Они были очень воодушевлены этой историей", - добавил Хегер.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

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