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Словаччина наполягатиме на якнайшвидшому вступі України в ЄС, - прем'єр

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Братислава, Субота 09 квітня 2022 15:46
Словаччина наполягатиме на якнайшвидшому вступі України в ЄС, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Словаччина наполягатиме на тому, щоб Україна якомога швидше отримала статус кандидата і вступила до Європейського союзу. Братислава готова надати свою команду реформаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання topky.sk.

За словами словацького прем'єра Едуарда Хегера, Словаччина також готова Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом пшениці залізницею.

"Ми також обговорили бачення кращого майбутнього. Я дякую (словацький політолог, - ред.) Олександру Дулебу, який є головним ідеологом програми, яку ми представили українцям у листопаді. Вчора ми знову представили цю програму керівництву України", - зазначив він.

Зазначимо, програма кращого майбутнього - це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в ЄС.

"Вони були дуже натхненні цією історією", - додав Хегер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.

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