В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на индюшиной ферме

В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны. Вспышка вируса началась 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вспышка птичьего гриппа была подтверждена 1 ноября.

По данным агентства, на ферме, расположенной в Слагельсе, находятся более 27,6 тысячи животных.

Птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Заболевание характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания, а также высокой смертностью. К гриппу восприимчива домашняя и дикая перелетная птица. Переносчиком инфекции являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире были зарегистрированы более 700 случаев заражения "птичьим гриппом", которые в 58% случаев приводили к смерти. Наиболее опасными считаются три штамма вируса - H5N1, H7N9, H10N8.