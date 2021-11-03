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В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на индюшиной ферме

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Дания, Среда 03 ноября 2021 19:20
В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на индюшиной ферме Фото: В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на индюшиной ферме (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны. Вспышка вируса началась 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вспышка птичьего гриппа была подтверждена 1 ноября.

По данным агентства, на ферме, расположенной в Слагельсе, находятся более 27,6 тысячи животных.

Птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Заболевание характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания, а также высокой смертностью. К гриппу восприимчива домашняя и дикая перелетная птица. Переносчиком инфекции являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире были зарегистрированы более 700 случаев заражения "птичьим гриппом", которые в 58% случаев приводили к смерти. Наиболее опасными считаются три штамма вируса - H5N1, H7N9, H10N8.

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Дания Грипп
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