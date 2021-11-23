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У Словаччині зафіксували спалах пташиного грипу

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Вівторок 23 листопада 2021 21:11
У Словаччині зафіксували спалах пташиного грипу Фото: у Словаччині зафіксували спалах пташиного грипу (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Словаччині стався спалах пташиного грипу серед домашньої птиці. Вірус був виявлений у 14 дворових птахів в Дунайська Стреда, на південний схід від Братислави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей спалах послідував за кількома випадками зараження на птахофермах в Європі та Азії в останні тижні, що свідчить про швидке поширення пташиного грипу.

Нагадавши, у Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни.

Крім того, Європою та Азією почав поширюватися пташиний грип.

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