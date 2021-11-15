В Европе и Азии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Европой и Азией начал распространяться птичий грипп. Вспышки H5N8 зарегистрировали в нескольких странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Всемирная организация здравоохранения животных сообщила о нескольких вспышках тяжелого птичьего гриппа в Европе и Азии, что является признаком того, что вирус снова быстро распространяется.
Такая информация заставила насторожиться птицеводов, посколько это часто приводят к торговым ограничениям. Кроме того, предыдущие вспышки привели к уничтожению десятков миллионов птиц.
Также птичий грипп передается от животных к людям. В Китае сообщили о 21 заражении людей H5N6 в этом году, что больше, чем в 2020 году.
Южная Корея сообщила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тысяч голов домашней птицы. Все животные были забиты.
Также Япония информировала о своей вспышке птичьего гриппа на птицефабрике на северо-востоке страны.
В Европе Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается 7 тысяч птиц.
Известно, что вспышки обычно происходят осенью. болезнь распространяется мигрирующими дикими птицами. Также птичий грипп не передается при употреблении в пищу продуктов из птицы.
Напомним, в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны.