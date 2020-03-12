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У Словаччині зіткнулись два автобуси, загинули двоє українців

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 09:55
У Словаччині зіткнулись два автобуси, загинули двоє українців
Ілюстративне фото (spectator.sme.sk)

Також в результаті ДТП у Словаччині одна людина отримала тілесні ушкодження

У Словаччині мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, в результаті чого загинули двоє українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mukechevo.net.

Як зазначається, загинули люди у віці 23 та 26 років. Також одна людина отримала тілесні ушкодження, 14 людей мали помірні травми, 16 - легкі.

За інформацією телеканалу JOJ, водій мікроавтобуса приїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету в'їзному автобусу, який знаходився на головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

Нагадаємо, у лютому у польському місті Катовіце сталася масштабна аварія за участю українця.

Раніше повідомлялось, що 14 січня в Польщі біля села Кобиела зіткнулися вантажівка і автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців. Двоє загиблих - з села Велика Городниця Рівненської області. Їм було до 30 років.

Крім того, у Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

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