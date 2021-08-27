В Словакии разбился самолет: погибли три человека
фото: в Словакии потерпел крушение четырехместный самолет (facebook.com/ Hasičský a záchranný zbor)
В Словакии потерпел крушение небольшой четырехместный самолет. В результате происшествия погибли три человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пожарно-спасательную службу Словакии.
Отмечается, что самолет разбился недалеко от села Мокрый Гай. На месте аварии пожарные провели обследование и начали тушить самолет, который загорелся после падения на землю.
Спасатели локализовали возгорание, сейчас ведутся работы по его ликвидации.
"На момент аварии в самолете находились три человека, которых на месте аварии обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, самолет зарегистрирован в Чехии. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.