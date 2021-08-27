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В Словакии разбился самолет: погибли три человека

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Словакия, Пятница 27 августа 2021 14:54
В Словакии разбился самолет: погибли три человека фото: в Словакии потерпел крушение четырехместный самолет (facebook.com/ Hasičský a záchranný zbor)
Автор: Тиберий Юрик

В Словакии потерпел крушение небольшой четырехместный самолет. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пожарно-спасательную службу Словакии.

Отмечается, что самолет разбился недалеко от села Мокрый Гай. На месте аварии пожарные провели обследование и начали тушить самолет, который загорелся после падения на землю.

Спасатели локализовали возгорание, сейчас ведутся работы по его ликвидации.

"На момент аварии в самолете находились три человека, которых на месте аварии обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, самолет зарегистрирован в Чехии. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в России разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. В результате аварии погибли все три члена экипажа.

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