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Под Москвой разбился военный самолет, на борту были три человека

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Москва, Вторник 17 августа 2021 12:17
Под Москвой разбился военный самолет, на борту были три человека Фото: место крушения самолета в Подмосковье (кадр видео канала t me  bazabazon)
Автор: РБК-Украина

В России возле подмосковного аэродрома Кубинка разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. По предварительной информации, погибли все три члена экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что крушение произошло во время тренировочного полета.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным ТАСС, на борту находился экипаж из трех человек. Предварительно, никто из них не выжил. Кроме того, известно, что за штурвалом Ил-112В был летчик-испытатель Николай Куимов.

Катастрофа вероятнее всего произошла из-за пожара в двигателе. В сети опубликовано видео падения военного самолета.

Напомним, ранее в Турции разбился российский пожарный самолет, который принимал участие в тушении масштабных лесных пожаров.

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