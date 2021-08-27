У Словаччині розбився літак: загинули три людини

У Словаччині зазнав аварії невеликий чотиримісний літак. В результаті події загинули три людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пожежно-рятувальну службу Словаччини .

Відзначається, що літак розбився недалеко від села Мокрий Гай. На місці аварії пожежники провели обстеження і почали гасити літак, який загорівся після падіння на землю.

Рятувальники локалізували загоряння, зараз ведуться роботи з його ліквідації.

"На момент аварії в літаку знаходилися три людини, яких на місці аварії виявили без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, літак зареєстрований в Чехії. Причини та обставини аварії встановлюються.