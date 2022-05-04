В Словакии потребовали трехлетний переходный период для отказа от российской нефти

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. Однако политик потребовал трехлетний переходный период для полного отказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что сегодня исполнительный орган ЕС предложил запретить импорт российской сырой нефти в ЕС в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - до конца года.

При этом Венгрии и Словакии предложили более длительный период для введения эмбарго. Эти страны смогут продолжать покупать российскую сырую нефть до конца 2023 года.

При этом в Словакии согласились на эмбарго, но потребовали переходный период в три года. Доля российской нефти в импорте Словакии составляет 96%.

Стоит отметить, что Еврокомиссия находится на стадии обсуждения. Сегодня пройдет встреча послов ЕС для обсуждения этого вопроса.