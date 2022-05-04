У Словаччині вимагають трирічний перехідний період для відмови від російської нафти
Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що країна готова підтримати ембарго на російську нафту. Однак політик вимагає трирічний перехідний період для повної відмови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що сьогодні виконавчий орган ЄС запропонував заборонити імпорт російської сирої нафти в ЄС протягом шести місяців, а нафтопродуктів - до кінця року.
При цьому Угорщині та Словаччині запропонували більш тривалий період для введення ембарго. Ці країни зможуть продовжувати купувати російську сиру нафту до кінця 2023 року.
При цьому в Словаччині погодилися на ембарго, але вимагають перехідний період в три роки. Частка російської нафти в імпорті Словаччини становить 96%.
Варто відзначити, що Єврокомісія знаходиться на стадії обговорення. Сьогодні пройде зустріч послів ЄС для обговорення цього питання.
Нагадаємо, в Угорщині заявили, що хочуть отримувати російську нафту через Україну і виступлять проти ембарго ЄС.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.