Венгрия хочет продолжить получать российскую нефть через Украину и против эмбарго ЕС

Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил, что 65% нефти идет в Венгрию по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - сказал министр, который находится в столице Казахстана с рабочим визитом

Он добавил, что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба".

"Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение", - сказал Сийарто журналистам по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над шестым пакетом санкций Европейского союза (ЕС) против России за вторжение в Украину, который будет включать запрет на покупку российской нефти.

Эмбарго может не коснуться Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти.

Маршрут нефтепровода "Дружба", построенного в1960 годы, проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).