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В Словакии из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 20:13
В Словакии из музея похитили монеты стоимостью более 1 млн евро
Фото: Национальный музей Словакии (Muzeum.sk)

В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты

В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты стоимостью свыше 1 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Pravda.

Однако местная полиция не разглашает информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты пропали из фонда национального музея.

"Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем его комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а затем представим заключение для СМИ", - заявил изданию представитель министерства культуры страны.

Напомним, во время ограбления музейной сокровищницы "Зеленый свод", которое произошло 25 ноября, грабители похитили 49-каратный бриллиант стоимостью 10-12 млн долларов. Кроме того, во время ограбления украли меч, рукоять которого инкрустирована девятью крупными и 770 меньшими бриллиантами, а также наплечник, в который был инкрустирован знаменитый белый бриллиант весом 49 карат.

Как сообщало РБК-Украина, 25 ноября в Дрездене ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод". Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия.

Кроме того, известно, что ограбление музея было совершенно двумя преступниками, которые разрезали решетки на окне, выходящем во двор, и залезли через него в помещение. После этого они подошли к витрине с драгоценностями и разбили ее топором.

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