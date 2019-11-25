ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии ограбили музей драгоценностей на миллиард евро

Новости » В мире     25.11.2019 - 14:38
В Германии ограбили музей драгоценностей на миллиард евро
Фото: музей "Зеленый свод" (welt.de)

Ограбление музея "Зеленый свод" стало крупнейшим в послевоенной истории Германии

В немецком городе Дрезден ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод", ущерб оценивается в миллиард евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что ограбление произошло утром 25 ноября. Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия. Более крупные экспонаты, такие как вазы и картины, не были украдены.

"Были ограблены не только государственные художественные коллекции, но саксонское наследие. Экспонаты были собраны жителями Свободного государства Саксония на протяжении многих веков. Невозможно понять историю нашей страны, нашего Свободного государства без Зеленого свода и Государственных художественных коллекций Саксонии", - сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

В Германии это ограбление называют крупнейшим в послевоенный период. Отмечается, что наиболее ценный экспонат коллекции - 41-каратный "Дрезденский зеленый бриллиант", не был похищен, так как находится на выставке в Нью-Йорке. В целом ущерб от похищения оценивается в миллиарды евро.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании в 2012 году произошло крупное ограбление в музее Востока Даремского университета. Грабители похитили два экспоната, стоимостью 3,2 млн долл.

В Германии призывают признать доступ к интернету основным правом человека Партия Меркель отклонила голосование по кандидатуре канцлера
Новости Украины Германиямузейограбление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь