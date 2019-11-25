Появились подробности ограбления музея в Германии

Фото: музей "Зеленый свод" (welt.de)

Сумма нанесенного ущерба до сих пор точно неизвестна

Полиция города Дрездена рассказала детали ограбления музейной сокровищницы "Зеленый свод", которое состоялось в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deusche Welle.

По предварительным данным, ограбление музея было совершенно двумя преступниками, которые разрезали решетки на окне, выходящем во двор, и залезли через него в помещение. После этого они подошли к витрине с драгоценностями и разбили ее топором.

"Дело было завершено за несколько минут", - сообщил глава полиции Фолкер Ланге.

При этом полиция предполагает, что к преступлению причастны еще несколько человек.

На данный момент правоохранители изучают, была связана кража с пожаром электрического щитка неподалеку от музея, из-за чего было отключено электричество.

Согласно показаниям, грабители скрылись с места преступления на автомобиле Audi A6. Такое же авто позже был подожжен на одной из подземных стоянок в нескольких километрах от центра Дрездена. Сейчас автомобиль изучают криминалисты. Еще раньше полиция не исключила, что преступники скрылись из города автобаном.

Преступники похитили гарнитуры из бриллиантов XVIII века. Сумма нанесенного ущерба до сих пор точно неизвестна. Вечером стало известно, что были похищены не все гарнитуры, как считалось прежде.

"Мы знаем, что после того, как место преступления снова осмотрели и был осуществлен поиск доказательств, к счастью, многие объекты оказались еще там", - сказала генеральный директор музейного объединения Дрездена Марион Акерманн.

По ее словам, главный вред заключается не в стоимости украденных драгоценностей, а в нарушении целостности ансамбля украшений. Она надеется, что через всемирную славу украденных ювелирных изделий их не удастся продать. В то же время она выразила опасение, что драгоценности будут разделены и камни могут продать отдельно.

Напомним, 25 ноября в Дрездене ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод". Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия.

Кроме того, в Великобритании в 2012 году произошло крупное ограбление в музее Востока Даремского университета. Грабители похитили два экспоната, стоимостью 3,2 млн долларов.