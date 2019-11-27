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Во время ограбления музея в Германии похитили бриллиант весом 49 карат

Новости » Происшествия     27.11.2019 - 20:07
Во время ограбления музея в Германии похитили бриллиант весом 49 карат
Фото: музей "Зеленый свод" (welt.de)

Грабители украли меч и наплечник инкрустированы бриллиантами

Во время ограбления музейной сокровищницы "Зеленый свод", которое произошло 25 ноября, грабители похитили 49-каратный бриллиант стоимостью 10-12 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Кроме того, во время ограбления украли меч, рукоять которого инкрустирована девятью крупными и 770 меньшими бриллиантами, а также наплечник, в который был инкрустирован знаменитый белый бриллиант весом 49 карат.

По оценке управляющего директора компании 77Diamonds Тобиаса Корминда, украденный бриллиант может стоить от 10 до 12 млн долларов. Он добавил, что грабители могут "сорвать большой куш".

Белый Дрезденский бриллиант - одно из самых ценных украшений в коллекции короля Августа Сильного.

Напомним, 25 ноября в Дрездене ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод". Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия.

Позже стало известно, что ограбление музея было совершенно двумя преступниками, которые разрезали решетки на окне, выходящем во двор, и залезли через него в помещение. После этого они подошли к витрине с драгоценностями и разбили ее топором.

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