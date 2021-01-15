В Словакии будут штрафовать за нарушение очередности вакцинации

Власти Словакии вводят в стране штраф в размере 10 тысяч евро за нарушения очередности вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения. Таким образом она хочет остановить врачей и чиновников колоть препарат вне очереди родственникам и друзьям.

Об этом сообщает телеканал TA3.

"За такие злоупотребления лишился должности директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский", - напомнил телеканал.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Словакии началась 26 декабря. Прививки там делают препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Первыми в списках на вакцинацию - пожилые граждане, больные тяжелыми хроническими заболеваниями, медики и высшие должностные лица.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий заявил, что в стране выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.

Кроме того, правительство Словакии приняло решение о введении жесткого общенационального карантина до 24 января.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии чиновникам разрешили работать в офисе, несмотря на заражение коронавирусом.