В Словакии разрешили чиновникам с COVID-19 работать в офисах

Фото: люди в офисе (freepik.com)

Министерство здравоохранения Словакии разрешило чиновникам, которые заболели COVID-19 или контактировали с инфицированным, работать в офисах. Однако для этого им необходимо будет соблюдать повышенные меры эпидемиологической безопасности.

Об этом сообщает телеканал TA 3.

Минздрав разрешил президенту, премьер-министру, министрам, депутатам парламента, главе Конституционного суда и генеральному прокурору страны продолжать работу в офисах после получения положительных результатов тестов на коронавирус или контактов с инфицированными.

При этом в ведомстве отметили, что официальным лицам разрешено приходить в офис, если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.

Напомним, 27 декабря в странах Европейского союза началась массовая вакцинация от коронавируса.

Кроме того, 18 декабря стало известно, что премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом.

Добавим, что в Словакии массовое тестирование на коронавирус началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В стране проживает около 5,5 миллиона граждан.