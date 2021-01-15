У Словаччині штрафуватимуть за порушення черговості вакцинації

Влада Словаччини вводить в країні штраф у розмірі 10 тисяч євро за порушення черговості вакцинації від коронавірусу з використанням службового становища. Таким чином вона хоче зупинити лікарів і чиновників колоти препарат позачергово родичам і друзям.

Про це повідомляє телеканал TA3.

"За такі зловживання позбувся посади директор чеського Державного медичного інституту Павло Бржезовський", - нагадав телеканал.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу у Словаччині почалася 26 грудня. Щеплення там роблять препаратом від компаній Pfizer і BioNTech. Першими в списках на вакцинацію є літні громадяни, хворі на тяжкі хронічні захворювання, медики та вищі посадові особи.

Нагадаємо, голова Міністерства охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий заявив, що в країні виявили випадки зараження новим штамом коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії.

Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення про введення жорсткого загальнонаціонального карантину до 24 січня.

Також РБК-Україна писало, що у Словаччині чиновникам дозволили працювати в офісі, попри зараження коронавірусом.