У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали десятки людей
У неділю ввечері, 9 листопада, у Словаччині зіткнулися два пасажирські поїзди, в яких було багато студентів. Унаслідок інциденту десятки людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.
Як пише ЗМІ, зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок. Про інцидент стало відомо о 19:31.
За даними поліції та МВС Словаччини, аварія трапилася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого. Потяги, що зіткнулися, - Tatran 620 і Rex 1814.
Глава МВС Шутай Ешток розповів, що в поїздах на момент удару перебувало близько 800 осіб, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів". Один із них прямував зі східної частини країни, а інший - із Нітри.
Після інциденту 11 постраждалих доправили в лікарню Братислави, а ще десятки людей дістали легкі травми.
Начальник Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч повідомив, що у більшості постраждалих перевага - переломи та забої. При цьому він попередив, що можуть бути й відстрочені травми, зокрема, шийного відділу хребта.
"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив він.
На подію також відреагував словацький президент Петер Пеллегріні.
"Бажаю всім постраждалим у зіткненні поїздів під Пезінком якомога менше страждань і якнайшвидшого одужання. Дякую всім рятувальним службам за професійне втручання", - сказав глава держави.
На місці продовжують працювати рятувальники, поліція і медики.
Нагадаємо, лише місяцем раніше, 13 жовтня, у Словаччині теж зіткнулися швидкісні поїзди. Інцидент стався біля словацького села Яблонов-над-Турньоу.
Місцеві ЗМІ писали, що внаслідок зіткнення постраждали близько 100 осіб. Зокрема, була цифра про 91 постраждалого, хоча спочатку повідомлялося про майже 70 постраждалих.
Пізніше в МВС країни розповіли, що за попередніми даними, аварія могла статися через людський фактор.