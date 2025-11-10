ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Словакии столкнулись два пассажирских поезда: пострадали десятки людей

Понедельник 10 ноября 2025 05:27
UA EN RU
В Словакии столкнулись два пассажирских поезда: пострадали десятки людей Фото: поезда, которые столкнулись в Словакии (facebook.com/ministerstvovnutraSR)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 9 ноября, в Словакии столкнулись два пассажирских поезда, в которых было много студентов. В результате инцидента десятки людей ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

Как пишет СМИ, столкновение произошло на железнодорожном коридоре между Братиславой и городом Пензинок. Об инциденте стало известно в 19:31.

По данным полиции и МВД Словакии, авария случилась после того, как один поезд врезался в заднюю часть другого. Столкнувшейся поезда - Tatran 620 и Rex 1814.

Фото: спасатели на месте происшествия в Словакии (facebook.com/ministerstvovnutraSR)

Глава МВД Шутай Эшток рассказал, что в поездах на момент удара находилось около 800 человек, и оба поезда, по его словам, были "полны студентов". Один из них следовал из восточной части страны, а другой - из Нитры.

После инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу Братиславы, а еще десятки человек получили легкие травмы.

Начальник Пожарно-спасательной службы Словакии Адриан Мифкович сообщил, что у большинства пострадавших преимущество переломы и ушибы. При этом он предупредил, что могут быть и отсроченные травмы, в частности, шейного отдела позвоночника.

"Из-за физических процессов, возникающих во время внезапной остановки поезда, некоторые симптомы могут проявиться даже на следующий день", - пояснил он.

На событие также отреагировал словацкий президент Петер Пеллегрини.

"Желаю всем пострадавшим в столкновении поездов под Пезинком как можно меньше страданий и скорейшего выздоровления. Благодарю все спасательные службы за профессиональное вмешательство", - сказал глава государства.

На месте продолжают работать спасатели, полиция и медики.

Напомним, всего месяцем ранее, 13 октября, в Словакии тоже столкнулись скоростные поезда. Инцидент произошел возле словацкого села Яблонов-над-Турньоу.

Местные СМИ писали, что в результате столкновения пострадали около 100 человек. В частности, была цифра о 91 пострадавшем, хотя изначально сообщалось о почти 70 пострадавших.

Позже в МВД страны рассказали, что по предварительным данным, авария могла произойти из-за человеческого фактора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Поезда
Новости
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины