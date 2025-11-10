В Словакии столкнулись два пассажирских поезда: пострадали десятки людей

В воскресенье вечером, 9 ноября, в Словакии столкнулись два пассажирских поезда, в которых было много студентов. В результате инцидента десятки людей ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk .

Как пишет СМИ, столкновение произошло на железнодорожном коридоре между Братиславой и городом Пензинок. Об инциденте стало известно в 19:31.

По данным полиции и МВД Словакии, авария случилась после того, как один поезд врезался в заднюю часть другого. Столкнувшейся поезда - Tatran 620 и Rex 1814.

Фото: спасатели на месте происшествия в Словакии (facebook.com/ministerstvovnutraSR)

Глава МВД Шутай Эшток рассказал, что в поездах на момент удара находилось около 800 человек, и оба поезда, по его словам, были "полны студентов". Один из них следовал из восточной части страны, а другой - из Нитры.

После инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу Братиславы, а еще десятки человек получили легкие травмы.

Начальник Пожарно-спасательной службы Словакии Адриан Мифкович сообщил, что у большинства пострадавших преимущество переломы и ушибы. При этом он предупредил, что могут быть и отсроченные травмы, в частности, шейного отдела позвоночника.

"Из-за физических процессов, возникающих во время внезапной остановки поезда, некоторые симптомы могут проявиться даже на следующий день", - пояснил он.

На событие также отреагировал словацкий президент Петер Пеллегрини.

"Желаю всем пострадавшим в столкновении поездов под Пезинком как можно меньше страданий и скорейшего выздоровления. Благодарю все спасательные службы за профессиональное вмешательство", - сказал глава государства.

На месте продолжают работать спасатели, полиция и медики.